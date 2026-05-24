Animation autour du jeu Le Secret d’Armel Office de Tourisme Ploërmel

Ploërmel

Animation autour du jeu Le Secret d’Armel

Office de Tourisme 15 Rue Beaumanoir Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

1973. La célèbre cryptozoologue Madeleine Jacquard décide de partir à la recherche des traces de la Beste de Guibourg, un dragon ayant été battu par Saint Armel. Et quelle ne fut pas sa chance de trouver en différents lieux de la ville, des éléments de différentes époques révélant que le Dragon avait bel et bien existé.

Muni de votre boîte de jeu Le secret d’Armel , découvrez le patrimoine de Ploërmel en vous amusant. Retrouvez les dernières traces du Dragon au travers les siècles !

Conseillé à partir de 7 ans.

Boite de jeu en vente à l’office de tourisme pour jouer et découvrir Ploërmel en autonomie.

Les lundis 27/07 et 10/08 découvrez le jeu en animation avec les créateurs du jeu ! Boite de jeu prêtée pour l’occasion. .

Office de Tourisme 15 Rue Beaumanoir Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Animation autour du jeu Le Secret d’Armel Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande