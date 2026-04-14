Animation avec Les Troubadours de Gravelingues, Jardin de la Tranquillité, Gravelines

Animation avec Les Troubadours de Gravelingues Samedi 25 avril, 16h00 Jardin de la Tranquillité Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Les Troubadours vous invitent à un voyage tout en musique et en danse. Revêtus de leurs plus beaux costumes, ils vous offriront une pause, empreinte d’histoire et de traditions.

Jardin de la Tranquillité rue de la tranquillité gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Un voyage entre musique et danse ! Spectacle Famille

Ville de Gravelines