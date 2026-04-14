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Animation avec Les Troubadours de Gravelingues, Jardin de la Tranquillité, Gravelines

Animation avec Les Troubadours de Gravelingues, Jardin de la Tranquillité, Gravelines

Animation avec Les Troubadours de Gravelingues, Jardin de la Tranquillité, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Jardin de la Tranquillité

Adresse : rue de la tranquillité gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit

Animation avec Les Troubadours de Gravelingues Samedi 25 avril, 16h00 Jardin de la Tranquillité Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Les Troubadours vous invitent à un voyage tout en musique et en danse. Revêtus de leurs plus beaux costumes, ils vous offriront une pause, empreinte d’histoire et de traditions.

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Un voyage entre musique et danse ! Spectacle Famille

Ville de Gravelines

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