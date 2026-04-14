Le Village du Jean Bart, Chantier du Jean Bart, Gravelines

Le Village du Jean Bart 25 et 26 avril Chantier du Jean Bart Nord

8.50€ par adulte / 6.50€ en tarif réduit / 5€ par enfant / 25€ le Pass famille pour 2 adultes et 2 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Situé sur le port de Gravelines, au pied des fortifications Vauban, le village artisanal du Jean-Bart vous invite à découvrir le chantier de construction du plus grand voilier historique en bois au monde.

Bien plus qu’un bateau, cette cathédrale maritime emblématique de la grande marine de Louis XIV, armée de 84 canons, se construit grâce au savoir-faire des charpentiers de marine et des forgerons qui œuvrent, sous vos yeux, à la restauration de ce patrimoine historique unique en France.

Accompagnés d’une documentation de visite libre, ou accompagné d’un guide, vous découvrirez à votre rythme l’univers d’un chantier naval du XVIIème siècle. Les artisans sur place seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous plongeront dans l’histoire de ce projet extraordinaire.

Une vidéo dans l’atelier des maquettes vous permettra de découvrir la vie au jour le jour du chantier et de comprendre comment et pourquoi ce « projet fou » a pu voir le jour sur le littoral de Dunkerque.

Comptez au minimum 1h pour visiter le site et plus si la passion vous emporte.

Seul, entre amis ou en famille, cette visite est autant adaptée aux plus grands qu’aux plus petits. Des livrets de jeux pour enfants sont disponibles afin de découvrir ensemble, et tout en s’amusant, l’histoire des corsaires et des marins du XVIIème siècle.

Une activité insolite et enrichissante à découvrir seul, entre amis ou en famille.

Visite libre en non-stop avec la possibilité de visites guidées de 45 minutes sans surcoût (inclus dans le billet d’entrée) de 11h à 14h ainsi que des animations charpentier à 11h30 et à 16h

Chantier du Jean Bart route de calais gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://espacetourville.com/visiter/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328212240 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@espacetourville.com »}]

Un chantier unique de reconstruction de bateau du XVIIème siècle Visite Histoire maritime

Ville de Gravelines