Exposition des œuvres de Jean-Christophe Delannoy, Poudrière du Marquis d’Asfeld, Gravelines
Exposition des œuvres de Jean-Christophe Delannoy, Poudrière du Marquis d’Asfeld, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Exposition des œuvres de Jean-Christophe Delannoy 25 et 26 avril Poudrière du Marquis d’Asfeld Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Jean-Christophe Delannoy, peintre et céramiste valenciennois inscrit son travail dans une réflexion sur les rapports entre la nature, l’industrialisation et la spiritualité. S’inspirant de l’art naïf et de l’expressionnisme, il développe un langage plastique singulier où la couleur, la matière et le geste se conjuguent pour traduire une vision à la fois poétique et critique du monde contemporain.
Poudrière du Marquis d’Asfeld Rue vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Exposition de peinture et de céramique Art Exposition
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