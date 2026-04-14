Escape Game « Les villes fortifiées » – En partenariat avec l’association des Espaces Fortifiés des HAUTS-DE-FRANCE., Citerne, Gravelines
Escape Game « Les villes fortifiées » – En partenariat avec l’association des Espaces Fortifiés des HAUTS-DE-FRANCE., Citerne, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Escape Game « Les villes fortifiées » – En partenariat avec l’association des Espaces Fortifiés des HAUTS-DE-FRANCE. 25 et 26 avril Citerne Nord
Gratuit, Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Venez résoudre en famille l’énigme des Espaces Fortifiées des Hauts de France … Votre objectif ? Retrouvez la clé universelle qui permet d’ouvrir les villes fortifiées.
Vous avez 30 minutes pour réussir cet escape game sinon le secret de la clé serait définitivement perdu…
Citerne gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}]
Venez déjouer les énigmes ! escape game Gravelines
Ville de Gravelines
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