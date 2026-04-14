Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour Samedi 25 avril, 14h00 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Comme tous les jours, le soleil se lève, le coq chante, et Mamie s’éveille.

Et Ouaf Ouaf, son chien, vient lui renifler les orteils. Mais aujourd’hui, il n’est pas là.

Mamie part donc à sa recherche. Le voyage commence…

Spectacle sans parole mais qui a du chien !

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Spectacle jeune public Spectacle Enfant