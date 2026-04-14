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Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Site de la Porte aux Boules

Adresse : rue de dunkerque gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Accès libre

Ouaf ! Ouaf ! Par la Compagnie du Bonjour Samedi 25 avril, 14h00 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Comme tous les jours, le soleil se lève, le coq chante, et Mamie s’éveille.
Et Ouaf Ouaf, son chien, vient lui renifler les orteils. Mais aujourd’hui, il n’est pas là.
Mamie part donc à sa recherche. Le voyage commence…
Spectacle sans parole mais qui a du chien !

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Spectacle jeune public Spectacle Enfant

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