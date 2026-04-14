Exposition des Archives Municipales : Enigmatique église, petites histoires et anecdotes, Scène Vauban, Gravelines

Exposition des Archives Municipales : Enigmatique église, petites histoires et anecdotes 25 et 26 avril Scène Vauban Nord

Accès libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

« Ma flèche s’élève vers le ciel,

Mon chœur bat au son des chants,

En mon centre, repose Barbier de Metz,

Mes murs exposent les ex-votos de nos marins sauvés des flots »

… Découvrez autrement l’église Saint-Willibrord

Scène Vauban Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 34 33 »}]

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Ville de Gravelines