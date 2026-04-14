Exposition des Archives Municipales : Enigmatique église, petites histoires et anecdotes, Scène Vauban, Gravelines
Exposition des Archives Municipales : Enigmatique église, petites histoires et anecdotes, Scène Vauban, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Exposition des Archives Municipales : Enigmatique église, petites histoires et anecdotes 25 et 26 avril Scène Vauban Nord
Accès libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
« Ma flèche s’élève vers le ciel,
Mon chœur bat au son des chants,
En mon centre, repose Barbier de Metz,
Mes murs exposent les ex-votos de nos marins sauvés des flots »
… Découvrez autrement l’église Saint-Willibrord
Scène Vauban Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 34 33 »}]
A la Scène Vauban, découvrez autrement l’église Saint-Willibrord gravelines exposition
Ville de Gravelines
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