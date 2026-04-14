Les Métamorphoses d’Ovide, des mythes gravés aux 16e et 17e siècles, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines
Les Métamorphoses d’Ovide, des mythes gravés aux 16e et 17e siècles, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Les Métamorphoses d’Ovide, des mythes gravés aux 16e et 17e siècles 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord
Entrée libre – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
« Les Métamorphoses » est une épopée mythologique romaine, rédigée par Ovide au 1er siècle et qui narre divers récits sur le thème de la transformation. Les artistes graveurs-illustrateurs du 16e et 17e siècles ont donné leur propre vision des histoires de Narcisse, Orphée, Icare… qui ont toujours une résonnance aujourd’hui. Ces récits dramatiques ont été une source d’inspiration inépuisable pour les graveurs maniéristes et baroques, épris d’un souffle épique. L’exposition s’appuie sur la collection d’un passionné d’estampes, complétée des œuvres du musée.
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]
Exposition d’estampes Exposition Art
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
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