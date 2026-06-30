Animation Blind-Test musical L’Aiguillon-la-Presqu’île
samedi 4 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Animation Blind-Test musical
Plage des bélugas L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Animation Blind Test musical à la bibliothèque de plage
Animation bibliothèque de plage Blind Test musical sur les héros des dessins animés de votre enfance
Pat’ Patrouille, Totally spies ou encore Heidi … Tous ces dessins animés ont un point commun leurs génériques et leur héros ont et marquent des générations.
Mais saurez-vous les reconnaitre avant les autre ?
Venez vous affrontez en famille, entre amis ou solo pour savoir qui est incollable en musique de dessins animés. .
Plage des bélugas L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
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English :
Musical Blind Test at the beach library
L’événement Animation Blind-Test musical L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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