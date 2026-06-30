Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Animation Blind-Test musical

Plage des bélugas L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Animation Blind Test musical à la bibliothèque de plage

Animation bibliothèque de plage Blind Test musical sur les héros des dessins animés de votre enfance

Pat’ Patrouille, Totally spies ou encore Heidi … Tous ces dessins animés ont un point commun leurs génériques et leur héros ont et marquent des générations.

Mais saurez-vous les reconnaitre avant les autre ?

Venez vous affrontez en famille, entre amis ou solo pour savoir qui est incollable en musique de dessins animés. .

Plage des bélugas L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

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English :

Musical Blind Test at the beach library

L’événement Animation Blind-Test musical L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud