Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres Saint-Loup-Lamairé
Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres Saint-Loup-Lamairé mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-29
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Le mercredi 29 et le jeudi 30 juillet, viens participer à une animation cherche et trouve retrouve des détails cachés dans des oeuvres et des lieux ! Sauras-tu tous les retrouver ? Animation gratuite et sans inscription, à partir de 6 ans, proposée selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
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L’événement Animation cherche et trouve les mystères des oeuvres Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet
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