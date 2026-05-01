Montpellier

ANIMATION COMME UN OISEAU MAIS QUI SONT-ILS ? JOURNÉE INTERNATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Comme un oiseau mais qui sont-ils ?

Grâce à notre stand ludique et interactif, apprenez à mieux connaître, et reconnaître, les oiseaux que vous pouvez rencontrer lors de vos promenades en ville comme dans la nature !

Comme un oiseau mais qui sont-ils ?

Grâce à notre stand ludique et interactif, apprenez à mieux connaître, et reconnaître, les oiseaux que vous pouvez rencontrer lors de vos promenades en ville comme dans la nature !

Formes, couleurs, becs, autant d’indices à scruter pour les identifier et comprendre leurs modes de vie.

Une animation proposée par les Ecologistes de l’Euzière.

Entrée libre .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Like a bird but who are they?

Thanks to our fun, interactive stand, you can learn more about, and recognize, the birds you may come across on your walks in the city or out in nature!

L’événement ANIMATION COMME UN OISEAU MAIS QUI SONT-ILS ? JOURNÉE INTERNATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER