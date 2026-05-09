Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz Bateau Kapalouest La Rochelle

La Rochelle

Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif unique avec une conso offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:10:00

fin : 2026-08-27 21:10:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02 2026-07-23 2026-08-27

Une croisière unique à bord d’un de nos catamarans en te défiant aux autres avec nos quizz !

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Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com

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English :

Enjoy a unique cruise aboard one of our catamarans and challenge the others with our quizzes!

L’événement Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle