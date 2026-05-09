Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz Bateau Kapalouest La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz Bateau Kapalouest La Rochelle jeudi 4 juin 2026.
La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz
Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif unique avec une conso offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:10:00
fin : 2026-08-27 21:10:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-07-23 2026-08-27
Une croisière unique à bord d’un de nos catamarans en te défiant aux autres avec nos quizz !
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Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a unique cruise aboard one of our catamarans and challenge the others with our quizzes!
L’événement Animation Croisière Kapevent Soirée Quizz La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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