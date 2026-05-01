Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby ! Bateau Kapalouest La Rochelle

La Rochelle

Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby !

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif unique avec une conso offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Une croisière unique à bord d’un de nos catamarans sur le thème des Caraïbes !

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Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com

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English :

A unique cruise aboard one of our Caribbean-themed catamarans!

L’événement Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle