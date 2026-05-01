Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby ! Bateau Kapalouest La Rochelle

Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby ! Bateau Kapalouest La Rochelle vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bateau Kapalouest

Adresse : Avenue Michel Crépeau

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif unique avec une conso offerte

La Rochelle

Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby !

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif unique avec une conso offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Une croisière unique à bord d’un de nos catamarans sur le thème des Caraïbes !
  .

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67  infos@kapalouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique cruise aboard one of our Caribbean-themed catamarans!

L’événement Animation Croisière Kapevent Soirée Zouk Love Caraïbes Baby ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)