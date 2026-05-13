Animation de l’installation « Frissons »- visite dansée Samedi 23 mai, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 Musée d’Orsay Paris

Accessible à tous, cette proposition sensible et participative dure entre 30 et 45 minutes et ne nécessite aucune expérience préalable en danse. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Animation de l’installation Frissons en salle des fêtes

Nocturne en corps

À l’occasion de la Nuit des musées, le Musée d’Orsay vous invite à vivre une expérience sensible et immersive au cœur de ses collections. Cette visite dansée propose aux participants de porter un autre regard sur les œuvres à travers le mouvement. Devant une œuvre choisie, le corps devient un outil d’exploration : gestes, rythmes et déplacements permettent d’entrer en résonance avec les formes, les couleurs et les émotions qu’elle suscite.

L’expérience se prolonge ensuite dans l’installation « Frissons », présentée dans la salle des fêtes, où les participants sont invités à danser au sein d’un espace immersif, entre vibration collective et expression personnelle.

Accessible à tous, cette proposition sensible et participative dure entre 30 et 45 minutes et ne nécessite aucune expérience préalable en danse.

Inscriptions et départ : Comptoir d’information

Horaires : 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

Activité gratuite

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Tous les courants de la peinture française de 1848 à 1914, du réalisme au post-impressionnisme. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay

Visite dansée participative des collections et de l’installation « Frissons »

©Frisson, installation immersive; photo : Adrien Mondot