Animation de pêche à l’écrevisse Rodez
samedi 18 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Animation de pêche à l’écrevisse
Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’Union des Pêcheurs Ruthénois organise une animation de pêche à l’écrevisse à Layoule, le samedi 18 juillet de 14h à 18h.
Animation, gratuite et ouverte au public.
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Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 95 24 18 12 contact@aappma-upr.fr
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English :
The Union of Ruth%E9nois Fishermen is organizing a crayfish fishing event in Layoule on Saturday, July 18, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
The event is free and open to the public.
L’événement Animation de pêche à l’écrevisse Rodez a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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