Informations pratiques

Rodez

Animation de pêche à l’écrevisse

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Union des Pêcheurs Ruthénois organise une animation de pêche à l’écrevisse à Layoule, le samedi 18 juillet de 14h à 18h.

Animation, gratuite et ouverte au public.

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Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 95 24 18 12 contact@aappma-upr.fr

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English :

The Union of Ruth%E9nois Fishermen is organizing a crayfish fishing event in Layoule on Saturday, July 18, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

The event is free and open to the public.

L’événement Animation de pêche à l’écrevisse Rodez a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)