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Animation de petits bateaux radiocommandés, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la batellerie et des voies navigables · Conflans-Sainte-Honorine

Animation de petits bateaux radiocommandés, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la batellerie et des voies navigables
Adresse
3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France
Ville
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Département
Yvelines
Tarif
Entrée libre à partir de 5 ans jusqu'à 11 ans

Animation de petits bateaux radiocommandés 19 et 20 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Entrée libre à partir de 5 ans jusqu’à 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier pour petits et grands
Petits et grands, venez vous essayer au pilotage de petits bateaux radiocommandés (dix pousseurs et péniches) dans un bassin spécialement aménagé devant le musée.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre
Atelier petits bateaux radiocommandés

© Tanguy Beurdeley

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