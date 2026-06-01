Animation-dégustation à BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade, BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade, Grenade
Animation-dégustation à BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade, BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade, Grenade vendredi 5 juin 2026.
Animation-dégustation à BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade Vendredi 5 juin, 10h00 BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !
Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
BIOCOOP VIVEZ NATURE Grenade 132 ROUTE DE TOULOUSE 31330 Grenade Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie
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