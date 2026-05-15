Grenade

LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN

Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un moment simple et chaleureux, pour célébrer le talent local et l’esprit du marché ! Nous vous donnons rendez-vous pour le petit marché du fait main !

Prenez le temps de déambuler entre les stands, venez rencontrer les créateurs, artistes et artisans.

Laissez-vous séduire par des créations uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.

Retrouvez les artisans, artistes et créateurs locaux de 8H à 12h30, rue de la République tous les 1er et 3ème samedis du mois. 0 .

Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

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English :

A simple, warm moment to celebrate local talent and the spirit of the market! We look forward to seeing you there!

L’événement LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE