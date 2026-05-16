HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 6 Juin 2026, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec la peintre Elisabeth FONTAN.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures d’Elisabeth FONTAN intitulée Couleurs Nomades . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mardi 2 au Lundi 29 Juin 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot d’Elisabeth

Couleurs Nomades est une exposition composée de 20 à 30 tableaux, allant de formats 23 x 23 cm à 50 x 70 cm. Pour tous les tableaux de cette série, j’ai utilisé la même technique encres et acryliques sur papier. L’objectif de cette exposition est d’inviter le public, sous l’emprise des couleurs et à travers chaque tableau, à voyager dans son propre imaginaire. Mon travail s’appuie sur une recherche essentiellement intuitive, orientée par des pochoirs d’éléments empruntés à la nature. Expérimentant différents supports en papier, je peins le plus souvent sur fond musical, cultivant le lâcher-prise et l’inspiration des couleurs à géométries variables.

Contacts de l’artiste

06 86 37 70 83 ;

eliz1@orange.fr ;

Instagram elisabethfontan ;

https://www.elisabethfontan.com/ 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

A Matinée Rencontre will be held on Saturday June 6, 2026, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with painter Elisabeth FONTAN.

L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE