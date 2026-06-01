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Animation « Déplacement de menhir », Cairn de Petit Mont, Arzon

Animation « Déplacement de menhir », Cairn de Petit Mont, Arzon

Animation « Déplacement de menhir », Cairn de Petit Mont, Arzon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cairn de Petit Mont

Adresse : Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France

Ville : 56640 Arzon

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Animation incluse dans le droit d'entrée au site : 7 euros par adulte, gratuit pour les moins de 10 ans.

Animation « Déplacement de menhir » 13 et 14 juin Cairn de Petit Mont Morbihan

Animation incluse dans le droit d’entrée au site : 7 euros par adulte, gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:15:00+02:00 – 2026-06-13T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:15:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

Au cairn de Petit Mont, pas besoin de potion magique pour tirer un menhir. Même quand ce dernier fait plus d’une tonne ! Vous ne nous croyez pas ? Petits et grands, venez tenter l’expérience sous la coordination d’un guide.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Le cairn de Petit Mont est un ensemble mégalithique, utilisé à différentes périodes clefs de la préhistoire et de l’histoire.
Au cairn de Petit Mont, pas besoin de potion magique pour tirer un menhir. Même quand ce dernier fait plus d’une tonne ! Vous ne nous croyez pas ? Petits et grands, venez tenter l’expérience sous la…

©Cairn de Petit Mont

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