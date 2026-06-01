Atelier « Fouilles farfouilles », Cairn de Petit Mont, Arzon

Atelier « Fouilles farfouilles » 13 et 14 juin Cairn de Petit Mont Morbihan

Atelier sur inscription, 5 euros par participants, dès 7 ans, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue au cours de cet atelier d’initiation à l’archéologie. Explorez le carré de fouille et découvrez ce que les objets trouvés peuvent nous apprendre sur l’histoire du Cairn de Petit Mont.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Le cairn de Petit Mont est un ensemble mégalithique, utilisé à différentes périodes clefs de la préhistoire et de l’histoire.

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue au cours de cet atelier d’initiation à l’archéologie. Explorez le carré de fouille et découvrez ce que les objets trouvés peuvent nous apprendre sur du Cairn…

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