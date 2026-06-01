Animation-jeu « Et après les fouilles ? », Cairn de Petit Mont, Arzon

Animation-jeu « Et après les fouilles ? » 13 et 14 juin Cairn de Petit Mont Morbihan

Animation incluse dans le droit d’entrée au site : 7 euros par adulte, gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fouiller c’est bien, mais ensuite il faut étudier et analyser les découvertes ! Étape par étape, aiguisez votre esprit (archéo)logique et faites connaissance avec différents métiers de l’archéologie afin de mieux comprendre les découvertes issues des fouilles de Petit Mont.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Le cairn de Petit Mont est un ensemble mégalithique, utilisé à différentes périodes clefs de la préhistoire et de l’histoire.

Fouiller c’est bien, mais ensuite il faut étudier et analyser les découvertes ! Étape par étape, aiguisez votre esprit (archéo)logique et faites connaissance avec différents métiers de l’archéologie…

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