Démonstration « Faire du feu à la Préhistoire », Cairn de Petit Mont, Arzon

Démonstration « Faire du feu à la Préhistoire » 13 et 14 juin Cairn de Petit Mont Morbihan

Animation incluse dans le droit d’entrée au site : 7 euros par adulte, gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:45:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Au cours de votre visite au Cairn de Petit Mont, venez découvrir les techniques et les gestes permettant de produire et maîtriser le feu à la Préhistoire.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Le cairn de Petit Mont est un ensemble mégalithique, utilisé à différentes périodes clefs de la préhistoire et de l’histoire.

Au cours de votre visite au Cairn de Petit Mont, venez découvrir les techniques et les gestes permettant de produire et maîtriser le feu à la Préhistoire.

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