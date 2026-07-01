Animation dessin sur le thème du Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Association Renaissance du Vieux-Lyon · Lyon
Informations pratiques
Animation dessin sur le thème du Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer Dimanche 20 septembre, 14h30 Association Renaissance du Vieux-Lyon Métropole de Lyon
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Animation dessin tous niveaux – technique libre – apporter matériel à dessin (crayons, feuilles et siège)
Départ depuis l’association La Renaissance du Vieux Lyon située au 50 rue St Jean.
Association Renaissance du Vieux-Lyon 50 rue Saint- Jean 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 37 16 04 https://lyon-rvl.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lyon-rvl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.37.16.04 »}] METRO D VIEUX LYON – BUS TB11 SAINT PAUL
Animation dessin tous niveaux – technique libre – apporter matériel à dessin (crayons, feuilles et siège)
©Yves Neyrolles
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