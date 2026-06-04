Animation développement durable Télécentre Vimoutiers
Animation développement durable Télécentre Vimoutiers samedi 3 octobre 2026.
Vimoutiers
Animation développement durable
Télécentre 9 rue Eugène Lecoeur Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Matinée consacrée aux gestes écoresponsables, spécialement pensée pour les familles. Nous échangerons ensemble sur les produits écologiques faits maison liniment, gel douche, lessive… de quoi repartir avec plein d’idées simples à tester chez soi !
Nous serions ravis de vous retrouver pour partager ces moments conviviaux autour d’un sujet qui nous tient à cœur !
> Réservation obligatoire. .
Télécentre 9 rue Eugène Lecoeur Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation développement durable
L’événement Animation développement durable Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Vimoutiers (Orne)
- Atelier Fabriquons notre beurre Musée du Camembert Vimoutiers 10 juin 2026
- Récital d’orgue Benjamin Alard Vimoutiers 14 juin 2026
- Conférence sur les vitraux de l’église de Vimoutiers Musée du Camembert Vimoutiers 21 juin 2026
- Atelier Fabriquons notre beurre Musée du Camembert Vimoutiers 24 juin 2026
- Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers 26 juin 2026