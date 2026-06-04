Animation développement durable Télécentre Vimoutiers

Vimoutiers

Animation développement durable

Télécentre 9 rue Eugène Lecoeur Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Matinée consacrée aux gestes écoresponsables, spécialement pensée pour les familles. Place à la gourmandise avec des recettes et des discussions autour de l’alimentation, en mettant à l’honneur le fait de manger local.

Nous serions ravis de vous retrouver pour partager ces moments conviviaux autour d’un sujet qui nous tient à cœur !

> Réservation obligatoire. .

Télécentre 9 rue Eugène Lecoeur Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr

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English : Animation développement durable

L’événement Animation développement durable Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault