Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé

Et si les vilains des contes avaient une autre histoire à raconter ? découvre le vrai visage du loup, du corbeau, de la chauve-souris et du serpent.

À partir de 5 ans jusqu’à 10 ans .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

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English :

Unloved Animals Family Event at Baugé Castle

L’événement Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert