Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
mercredi 21 octobre 2026 · Château · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé
Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé
Et si les vilains des contes avaient une autre histoire à raconter ? découvre le vrai visage du loup, du corbeau, de la chauve-souris et du serpent.
À partir de 5 ans jusqu’à 10 ans .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
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English :
Unloved Animals Family Event at Baugé Castle
L’événement Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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