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AGENDA · Baugé-en-Anjou

Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

mercredi 21 octobre 2026 · Château · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Château
Adresse
Baugé
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
9.5 9.5

Baugé-en-Anjou

Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé
Et si les vilains des contes avaient une autre histoire à raconter ? découvre le vrai visage du loup, du corbeau, de la chauve-souris et du serpent.
À partir de 5 ans jusqu’à 10 ans   .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74  contact@chateau-bauge.com

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English :

Unloved Animals Family Event at Baugé Castle

L’événement Animation Famille Animaux mal-aimés au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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