Animation famille: chasse aux oeufs Parc du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Animation famille: chasse aux oeufs

Parc du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Une aventure bien chocolatée

Munis de votre panier et de votre flair de détective gourmand, votre mission du jour sera de retrouver tous les œufs de couleurs dissimulés dans le parc du château par le lapin farceur.

Ouvrez l’œil (et le bon), fouillez chaque recoin et surtout ne laisser aucun œuf filer ils sont plus malins qu’ils n’en ont l’air.

Pour les plus grands, le lapin farceur a semé des morceaux d’œufs sur un parcours d’orientation. À vous de les retrouver et de reconstituer l’œuf pour gagner votre lot de chocolats.

Prêts ? 3, 2, 1 … chassez !

Inscription obligatoire

Réservé aux enfants de 2 à 12 ans (accompagnés d’un adulte).

Inscription avant 18h00 la veille. .

Parc du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

