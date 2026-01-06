Animation famille, Deviens ornithologue

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Deviens ornithologue et pars à la découverte des oiseaux présents dans la réserve.

Deviens ornithologue et pars à la découverte des oiseaux présents dans la réserve. Différentes activités te seront proposées afin de réaliser ton premier comptage ! Une première approche de nos amis à plumes et de l’ornithologie ! (enfants à partir de 7 ans)

.

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become an ornithologist and discover the birds in the reserve.

L’événement Animation famille, Deviens ornithologue Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud