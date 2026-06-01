Projection, Le monde des abeilles sauvages Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Projection, Le monde des abeilles sauvages Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 24 juin 2026.
Saint-Denis-du-Payré
Projection, Le monde des abeilles sauvages
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07
Venez découvrir une série de 5 mini films qui vous invitera à porter un regard nouveau sur cette grande famille de pollinisateurs.
Des images inédites, filmées par Fabien Mazzocco et produites par Fifo Distribution dans le cadre du projet LIFE Wild Bees/ abeilles seuvages.
Gratuit et sans réservation. .
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 christelle.guibert8558@gmail.com
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English :
Come and discover a series of 5 mini-films that invite you to take a fresh look at this large family of pollinators.
L’événement Projection, Le monde des abeilles sauvages Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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