Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Animation Famille Drôle de monstres au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-24 16:15:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24

Animation Famille Drôle de monstres au château de Baugé

Viens créer des monstres rigolos, effrayants… ou carrément farfelus ! Mélange lions, dragons, chèvres et tout ce que ton imagination inventera. Un atelier ludique et créatif pour explorer l’art médiéval, développer l’imaginaire et repartir avec sa chimère.

À partir de 7 ans jusqu’à 12 ans. .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

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English :

Funny Monsters Family Event at Baugé Castle

L’événement Animation Famille Drôle de monstres au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert