Animation famille Professeure Chlorave à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou
mardi 20 octobre 2026 · Place de l'Europe · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Animation famille Professeure Chlorave à Baugé
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-27 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Animation famille Professeure Chlorave à Baugé
Professeure Chlorave est une botaniste un peu étourdie, passionnée par les plantes rares et les racines farceuses de l’Hôtel-Dieu. Ancienne élève de la très sérieuse Académie des Savoirs Végétaux, elle passe ses journées à l’apothicairerie, à observer, classer… et parfois discuter avec les plantes. Elle rêve de faire renaître une plante légendaire la mandragore. Aujourd’hui, elle a besoin de jeunes apprentis curieux pour l’aider dans ses expériences !
à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans .
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.fr
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English :
Professor Chlorave Family Event %E0 Baug%E9
L’événement Animation famille Professeure Chlorave à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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