Animation « Graines d’aventurières », Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Animation « Graines d’aventurières » Dimanche 20 septembre, 14h30 Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En fin d’été, les fleurs se font plus rares et se voient remplacées par des fruits chargés de précieuses graines ! Avant l’année suivante, il faut que celles-ci prennent leur indépendance et quittent rapidement le giron de la plante-mère. Et en la matière, les plantes font preuve d’une extraordinaire inventivité ! Poilues, griffues, épineuses, volatiles, gluantes… les graines proposent mille et un secrets pour se disperser et assurer leur germination… Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menées par le Conservatoire botanique pour assurer la conservation des semences de plantes rares et menacées.

Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire et en salle.