Animation « Graines d’aventurières », Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Animation « Graines d’aventurières », Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette dimanche 20 septembre 2026.
Animation « Graines d’aventurières » Dimanche 20 septembre, 14h30 Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
En fin d’été, les fleurs se font plus rares et se voient remplacées par des fruits chargés de précieuses graines ! Avant l’année suivante, il faut que celles-ci prennent leur indépendance et quittent rapidement le giron de la plante-mère. Et en la matière, les plantes font preuve d’une extraordinaire inventivité ! Poilues, griffues, épineuses, volatiles, gluantes… les graines proposent mille et un secrets pour se disperser et assurer leur germination… Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menées par le Conservatoire botanique pour assurer la conservation des semences de plantes rares et menacées.
Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire et en salle.
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 19/09 sur le site : https://www.cbnmc.fr/agenda Conservatoire botanique national du Massif central Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public agréé par le Ministère de la transition écologique depuis 1998 et administré par un Syndicat mixte, ayant pour objectif principal la connaissance, la conservation et la valorisation de la diversité végétale naturelle sur son territoire d’agrément. parking à proximité ©CBNMC
En fin d’été, les fleurs se font plus rares et se voient remplacées par des fruits chargés de précieuses graines ! Avant l’année suivante, il faut que celles-ci prennent leur indépendance et quittent…
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 19/09 sur le site : https://www.cbnmc.fr/agenda
Conservatoire botanique national du Massif central Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public agréé par le Ministère de la transition écologique depuis 1998 et administré par un Syndicat mixte, ayant pour objectif principal la connaissance, la conservation et la valorisation de la diversité végétale naturelle sur son territoire d’agrément. parking à proximité
©CBNMC