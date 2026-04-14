Animation gravure sur le thème de la caserne Huxelles, par Benoît Saison, Caserne Huxelles, Gravelines
Animation gravure sur le thème de la caserne Huxelles, par Benoît Saison, Caserne Huxelles, Gravelines dimanche 26 avril 2026.
Animation gravure sur le thème de la caserne Huxelles, par Benoît Saison Dimanche 26 avril, 14h00 Caserne Huxelles Nord
Gratuit – Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Benoît Saison installe son triporteur sur le chemin de ronde derrière la caserne Huxelles et partage avec vous sa pratique de la gravure sur Tetra Pack, un matériau de récupération.
Une façon ludique et artistique de découvrir ce bâtiment à l’architecture originale.
Caserne Huxelles rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Une façon ludique de découvrir ce bâtiment à l’architecture originale. Animation Famille
Benoit Saison
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