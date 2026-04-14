Ouverture du Phare de Petit-Fort-Philippe, Phare de Petit-Fort-Philippe, Gravelines

Ouverture du Phare de Petit-Fort-Philippe 25 et 26 avril Phare de Petit-Fort-Philippe Nord

Gratuit – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Durant ce week-end, le « Black and White » de Petit-Fort-Philippe ouvre ses portes au public. Après avoir parcouru l’exposition qui vous dévoilera l’histoire des phares et les particularités du Phare de Petit-Fort, gravissez les 116 marches pour une vue à 360° de Gravelines.

Montée possible pour les enfants à partir de 7 ans et accompagnés d’un adulte – Accès limité

Phare de Petit-Fort-Philippe Boulevard de l’est Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

Prenez de la hauteur à la mer ! ouverture phare

Ville de Gravelines