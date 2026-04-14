Circuit Vélo à Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines
Circuit Vélo à Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Circuit Vélo à Gravelines Samedi 25 avril, 10h00 Place Albert Denvers Nord
Gratuit, Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Lors de cette échappée à vélo, suivez le guide pour une découverte de la cité fortifiée et de la station balnéaire dominée par son phare noir et blanc. Venez également découvrir les aménagements des voies cyclables.
Trajet : Environ 12km
Place Albert Denvers Place albert denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Visitez Gravelines à vélo ! visite guidée gravelines
Ville de Gravelines
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