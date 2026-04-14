Visite guidée flash de la caserne Huxelles, Caserne Huxelles, Gravelines
Visite guidée flash de la caserne Huxelles, Caserne Huxelles, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Visite guidée flash de la caserne Huxelles 25 et 26 avril Caserne Huxelles Nord
Inscription obligatoire sur place – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Après un programme de travaux d’assainissement, la caserne Huxelles ouvre ses portes pour vous dévoiler ses secrets !
Partez à la découverte de l’histoire fascinante de ce lieu situé en plein cœur du quartier militaire de Gravelines. Ce bâtiment long de près de 80 mètres vous dévoilera sa riche histoire tant sur le plan historique qu’architectural.
Caserne Huxelles rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
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