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Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines

Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines

Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place Albert Denvers

Adresse : Place albert denvers

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Réservation obligatoire - Bonne condition physique Gratuit

Visite guidée du Beffroi de Gravelines 25 et 26 avril Place Albert Denvers Nord

Réservation obligatoire – Bonne condition physique Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

De palier en palier, vous découvrirez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins et horloge unique pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.
Visite guidée toutes les 30 minutes – Accès limité à 5 personnes par visite.

Place Albert Denvers Place albert denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
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