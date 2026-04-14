Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines

Visite guidée du Beffroi de Gravelines 25 et 26 avril Place Albert Denvers Nord

Réservation obligatoire – Bonne condition physique Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

De palier en palier, vous découvrirez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins et horloge unique pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.

Visite guidée toutes les 30 minutes – Accès limité à 5 personnes par visite.

Place Albert Denvers Place albert denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

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