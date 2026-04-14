Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines
Visite guidée du Beffroi de Gravelines, Place Albert Denvers, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Visite guidée du Beffroi de Gravelines 25 et 26 avril Place Albert Denvers Nord
Réservation obligatoire – Bonne condition physique Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
De palier en palier, vous découvrirez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins et horloge unique pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.
Visite guidée toutes les 30 minutes – Accès limité à 5 personnes par visite.
Place Albert Denvers Place albert denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Prenez de la hauteur à Gravelines gravelines beffroi
Ville de Gravelines
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