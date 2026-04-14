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La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Site de la Porte aux Boules

Adresse : rue de dunkerque gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Accès libre

La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Dans la p’tite ville, les enfants sont rois ! Ils évoluent librement dans six décors colorés (librairie, restaurant, poissonnerie, primeur, glacier, vétérinaire), qui reproduisent des lieux familiers, mais à taille d’enfant. Ils jouent avec les nombreux accessoires laissés à leur disposition. Au centre du village, le mobilier urbain et ses nombreuses assises permettent aux parents de se prêter au jeu.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Une animation sur mesure pour les enfants ! Famille Jeux

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