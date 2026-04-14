La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

La p’tite ville avec la Compagnie l’Elephant dans le boa 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Dans la p’tite ville, les enfants sont rois ! Ils évoluent librement dans six décors colorés (librairie, restaurant, poissonnerie, primeur, glacier, vétérinaire), qui reproduisent des lieux familiers, mais à taille d’enfant. Ils jouent avec les nombreux accessoires laissés à leur disposition. Au centre du village, le mobilier urbain et ses nombreuses assises permettent aux parents de se prêter au jeu.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Une animation sur mesure pour les enfants ! Famille Jeux