Cholet

Animation Hatha Yoga

Parc de moine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:30:00

fin : 2026-06-21 10:00:00

Date(s) :

2026-06-21

‍♀️✨ Journée Internationale du Yoga ✨ ‍♂️

À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga,

L’Atelier du Rire et du Bonheur vous invite à une matinée bien-être en pleine nature !

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Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com

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English :

????? International Yoga Day ?????

To celebrate International Yoga Day, ?

L?Atelier du Rire et du Bonheur invites you to a morning of well-being in the heart of nature!

L’événement Animation Hatha Yoga Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais