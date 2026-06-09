Animation Hatha Yoga Cholet
Animation Hatha Yoga Cholet dimanche 21 juin 2026.
Cholet
Animation Hatha Yoga
Parc de moine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21 10:00:00
Date(s) :
2026-06-21
♀️✨ Journée Internationale du Yoga ✨ ♂️
À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga,
L’Atelier du Rire et du Bonheur vous invite à une matinée bien-être en pleine nature !
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Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
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English :
????? International Yoga Day ?????
To celebrate International Yoga Day, ?
L?Atelier du Rire et du Bonheur invites you to a morning of well-being in the heart of nature!
L’événement Animation Hatha Yoga Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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