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Animation Hatha Yoga Cholet

Animation Hatha Yoga Cholet dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parc de moine

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 5 5

Cholet

Animation Hatha Yoga

Parc de moine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21 10:00:00

Date(s) :
2026-06-21

‍♀️✨ Journée Internationale du Yoga ✨ ‍♂️
À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga,
L’Atelier du Rire et du Bonheur vous invite à une matinée bien-être en pleine nature !
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Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12  lesriresdecholet@gmail.com

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English :

????? International Yoga Day ?????
To celebrate International Yoga Day, ?
L?Atelier du Rire et du Bonheur invites you to a morning of well-being in the heart of nature!

L’événement Animation Hatha Yoga Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais

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