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Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

samedi 25 juillet 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mar'mousse Kav, Bar & Resto
Adresse
25 Rue Adolphe Le Bail
Ville
22190 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Venez vous glisser dans la peau d’un personnage pour vivre une aventure unique !
Sur inscription auprès de la Compagnie des Âmes Égarées !   .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57 

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English :

L’événement Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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