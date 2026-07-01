Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc
samedi 25 juillet 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez vous glisser dans la peau d’un personnage pour vivre une aventure unique !
Sur inscription auprès de la Compagnie des Âmes Égarées ! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
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English :
L’événement Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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