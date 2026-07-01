Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez vous glisser dans la peau d’un personnage pour vivre une aventure unique !

Sur inscription auprès de la Compagnie des Âmes Égarées ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

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English :

L’événement Animation Jeu de Rôle avec la Compagnie des Âmes Égarées Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme