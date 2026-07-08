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Animation jeu de société Nouvelles ContRées Bibliothèque communale d’Hostun Hostun

mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque communale d'Hostun · Hostun

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque communale d'Hostun
Adresse
26 avenue des Marronniers
Ville
26730 Hostun
Département
Drôme
Tarif

Hostun

Animation jeu de société Nouvelles ContRées

Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Durant les vacances scolaires, la bibliothèque vous propose d’explorer les livres avec le jeu de société Nouvelles ContRées .
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Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19  bibliotheque@hostun.fr

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English :

During school break, the library invites you to explore books with the board game Nouvelles ContR%E9es.

L’événement Animation jeu de société Nouvelles ContRées Hostun a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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