Animation jeu de société Nouvelles ContRées Bibliothèque communale d’Hostun Hostun

Informations pratiques

Hostun

Animation jeu de société Nouvelles ContRées

Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Durant les vacances scolaires, la bibliothèque vous propose d’explorer les livres avec le jeu de société Nouvelles ContRées .

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Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

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English :

During school break, the library invites you to explore books with the board game Nouvelles ContR%E9es.

L’événement Animation jeu de société Nouvelles ContRées Hostun a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme