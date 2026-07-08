Animation jeu de société Nouvelles ContRées Bibliothèque communale d’Hostun Hostun
mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque communale d'Hostun · Hostun
Informations pratiques
Hostun
Animation jeu de société Nouvelles ContRées
Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque vous propose d’explorer les livres avec le jeu de société Nouvelles ContRées .
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Bibliothèque communale d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
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English :
During school break, the library invites you to explore books with the board game Nouvelles ContR%E9es.
L’événement Animation jeu de société Nouvelles ContRées Hostun a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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