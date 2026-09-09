Animation jeune public atelier de création d’un carnet en couture notariale | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Informations pratiques

Caen

Animation jeune public atelier de création d’un carnet en couture notariale | Journées du Patrimoine

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Après un temps d’échange autour de l’histoire et l’emploi de ce type de reliure en création comme en conservation, Anne vous propose une découverte des gestes de la reliure par la création, et la un…

Après un temps d’échange autour de l’histoire et l’emploi de ce type de reliure en création comme en conservation, Anne vous propose une découverte des gestes de la reliure par la création, l’assemblage et la couture d’un carnet entièrement personnalisé. Anne vous emmènera dans un métier ancien, vous fera découvrir des outils, des matières et une myriade de petits gestes qui vous aiderons à façonner votre carnet. Anne Liégard est relieur depuis plus de 20 ans et a installé, en 2014 à Baron-sur-Odon, l’atelier Les Liens de la Mémoire. Spécialisée en reliure classique et contemporaine, en conservation et restauration des documents anciens, elle travaille pour les collectivités, les particuliers et propose régulièrement des cours ou des stages découvertes.10 pers. max, réservation à partir du 12/09. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 00

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English : Animation jeune public atelier de création d’un carnet en couture notariale | Journées du Patrimoine

After a discussion about the history and use of this type of bookbinding in both creative work and conservation, Anne will guide you through an exploration of bookbinding techniques through creative projects, and then a…

L’événement Animation jeune public atelier de création d’un carnet en couture notariale | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer