Place aux Assos à Caen, stand Dérailleurs Caen, Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard), Caen

Informations pratiques

Place aux Assos à Caen, stand Dérailleurs Caen Samedi 5 septembre, 10h30 Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard) Calvados

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00

Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard) place Bouchard, Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Stand d’échange sur le réseau et les pistes cyclables, les innovations pro-vélo du Code de la route, le stationnement vélo… Avec marquage vélo gratuit par étiquette et collecte de signalements.

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