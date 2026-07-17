AGENDA · Caen
Place aux Assos à Caen, stand Dérailleurs Caen, Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard), Caen
samedi 5 septembre 2026 · Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard) · Caen
Informations pratiques
Place aux Assos à Caen, stand Dérailleurs Caen Samedi 5 septembre, 10h30 Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard) Calvados
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00
Centre de Caen (rue St-Pierre, place Bouchard) place Bouchard, Caen Caen 14000 Calvados Normandie
Stand d’échange sur le réseau et les pistes cyclables, les innovations pro-vélo du Code de la route, le stationnement vélo… Avec marquage vélo gratuit par étiquette et collecte de signalements.
Tendance Ouest
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