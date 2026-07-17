Adieu monde cruel, Cinéma LUX, Caen
vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Adieu monde cruel Vendredi 4 septembre, 20h15 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T20:15:00+02:00 – 2026-09-04T21:48:00+02:00
Fin : 2026-09-04T20:15:00+02:00 – 2026-09-04T21:48:00+02:00
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Félix DE GIVRY.
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=IBDBO »}]
Rencontre – Âgé de quatorze ans, Otto adresse une lettre de suicide à sa famille et à ses camarades de classe, mais rate sa tentative. Trop honteux pour rentrer chez lui, il se cache. La nuit tombé…
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