Adieu monde cruel, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Adieu monde cruel Vendredi 4 septembre, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T20:15:00+02:00 – 2026-09-04T21:48:00+02:00

Fin : 2026-09-04T20:15:00+02:00 – 2026-09-04T21:48:00+02:00

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Félix DE GIVRY.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=IBDBO »}]

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