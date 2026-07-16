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Animation jeune public : atelier de fabrication de petits bateaux, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

vendredi 18 septembre 2026 · Musée maritime, fluvial et portuaire · Rouen

Animation jeune public : atelier de fabrication de petits bateaux, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée maritime, fluvial et portuaire
Adresse
Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
3€ en supplément de l'entrée au musée.

Animation jeune public : atelier de fabrication de petits bateaux 18 – 20 septembre Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime

3€ en supplément de l’entrée au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En famille, accompagnés par nos guides-animateurs, les enfants pourront construire leur petit bateau en bois et le faire naviguer sur le bassin du musée.

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.
En famille, accompagnés par nos guides-animateurs, les enfants pourront construire leur petit bateau en bois et le faire naviguer sur le bassin du musée.

©m.merjan

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