Animation jeune public : atelier flash, le corps humain, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Informations pratiques

Animation jeune public : atelier flash, le corps humain 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 20 min. env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En s’inspirant des étonnantes collections du musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, les participants imagineront et fabriqueront leur propre cabinet de curiosités mêlant science, observation et imagination. Avec Maryam Pourhamad, plasticienne. En continu, durée 20-30 min env.

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.

Atelier en famille sur le thème du corps et de l’anatomie avec Maryam Pourhamad, plasticienne. En continu, durée 20-30 min env.

© Bruno Maurey, Métropole Rouen Normandie