Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique », Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique » 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Activité en rotation tout au long de l’après-midi. Nombre de places limité. A partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Deviens archéologue le temps d’une activité !

Dans la cour de l’Espace archéologique

Cette activité ludique et pédagogique permet aux enfants de découvrir les différentes étapes d’une fouille archéologique, sur un site reconstitué de l’époque gallo-romaine.

Au programme :

Présentation des outils, techniques et méthodes de fouille

Initiation sur le terrain, en équipe

Réunions de chantier pour interpréter les découvertes et comprendre l’histoire du site

Activité spécialement conçue pour les enfants – animation encadrée

Une première aventure de terrain pour les archéologues en herbe !

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

Deviens archéologue le temps d’un instant !

© Photothèque conseil départemental de l’Aveyron