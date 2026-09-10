Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique », Espace archéologique, Montrozier
samedi 19 septembre 2026 · Espace archéologique · Montrozier
Informations pratiques
Animation jeune public : « Initiation à la fouille archéologique » 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron
Gratuit. Sans réservation. Activité en rotation tout au long de l’après-midi. Nombre de places limité. A partir de 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Deviens archéologue le temps d’une activité !
Dans la cour de l’Espace archéologique
Cette activité ludique et pédagogique permet aux enfants de découvrir les différentes étapes d’une fouille archéologique, sur un site reconstitué de l’époque gallo-romaine.
Au programme :
- Présentation des outils, techniques et méthodes de fouille
- Initiation sur le terrain, en équipe
- Réunions de chantier pour interpréter les découvertes et comprendre l’histoire du site
Activité spécialement conçue pour les enfants – animation encadrée
Une première aventure de terrain pour les archéologues en herbe !
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Deviens archéologue le temps d’un instant !
© Photothèque conseil départemental de l’Aveyron
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