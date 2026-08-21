Animation jeune public : sensibilisation aux Métiers d’art, Association L’Outil en Main Saint-Cyr, Le Vaudreuil

Informations pratiques

Animation jeune public : sensibilisation aux Métiers d’art Dimanche 20 septembre, 10h00 Association L’Outil en Main Saint-Cyr Eure

De 10 à 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association L’Outil en Main St-Cyr propose une activité extra-scolaire à des jeunes de 10 à 14 ans, dans le but de les sensibiliser aux Métiers d’art. Elle crée aussi du lien entre les jeunes et les bénévoles, qu’ils soient seniors ou artisans d’art, qui transmettent leur métier et leur passion. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez visiter les locaux des ateliers où les enfants s’exercent, découvrir les objets réalisés par ces jeunes, et échanger avec les bénévoles.

Association L’Outil en Main Saint-Cyr 50 rue du bout des jardins, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://www.oem-stcyr.ovh/page/2936951-accueil L’association L’Outil en Main St-Cyr propose une activité extra-scolaire à des jeunes de 10 à 14 ans, dans le but de les sensibiliser aux Métiers d’art. Elle crée aussi du lien entre les jeunes et les bénévoles, qu’ils soient seniors ou artisans d’art, et qui leur transmettent leur métier et leur passion. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez visiter les locaux des ateliers où les enfants s’exercent, découvrir les objets réalisés par ces jeunes, et échanger avec les bénévoles. Parking Labelle à proximité (environ 40 places)

L’association L’Outil en Main St-Cyr propose une activité extra-scolaire à des jeunes de 10 à 14 ans, dans le but de les sensibiliser aux Métiers d’art. Elle crée aussi du lien entre les jeunes et ou…

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