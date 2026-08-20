Démonstration : visites d’ateliers d’artisans métiers d’art, Ateliers Saint-Cyr, Le Vaudreuil
samedi 19 septembre 2026 · Ateliers Saint-Cyr · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Démonstration : visites d’ateliers d’artisans métiers d’art 19 et 20 septembre Ateliers Saint-Cyr Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez les artisans des Ateliers St-Cyr, artisans Métiers d’art sélectionnés, qui ouvrent exceptionnellement les portes de leur atelier : • Fabien DUBUS, maroquinier • Elsa DINERSTEIN, céramiste • Mylène CAVE, marqueteuse – ébéniste
Ateliers Saint-Cyr 28 rue Papavoine, 27100 Le Vaudreuil Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://fabriquemetiersdart.fr/ateliers-saint-cyr/ https://www.instagram.com/atelier_elsa_dinerstein/;https://www.instagram.com/fabriquedonegal/;https://www.instagram.com/mylene.cave/ Gratuit, accès libre, parkings gratuits à proximité, accès PMR
Poussez la porte des ateliers d’artisans Métiers d’art qui ouvrent leurs portes de façon exceptionnelle : • Fabien DUBUS, maroquinier • Elsa DINERSTEIN, céramiste • Mylène CAVE, marqueteuse – Venez…
Sly et Samuel
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